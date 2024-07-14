Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, 15 Temmuz'un, milli egemenliğini yok etmek isteyenlere karşı kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu belirtti.

Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını anlatan Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır."