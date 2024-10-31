Brand Week İstanbul 2024: Bir Tarihin Başlangıcı - Son Dakika
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Brand Week İstanbul 2024: Bir Tarihin Başlangıcı

Brand Week İstanbul, 4-8 Kasım'da yapay zeka, kadın temsili ve yaratıcı endüstrilerle buluşacak.

31.10.2024 18:19
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Brand Week İstanbul, bu yıl "Bir Tarihin Başlangıcı" temasıyla 4-8 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Atölye çalışmaları, film okuma seansları, imza günleri, networking buluşmaları ve iletişim, markalaşma, strateji, sürdürülebilirlik gibi birçok farklı alanı kapsayan sertifika programları ile bu yıl 12. kez düzenlenecek Brand Week Istanbul, kendi alanında öncü isimleri sahnesinde ağırlayacak.

Programda 10'dan fazla sahnede 300'den fazla konuşmacı katılımcılarla buluşacak.

Nobel Ödülü'nden sonra ilk konuşma Brand Week Istanbul'da

Ekonomi dalında bu sene "Nobel Ödülü" kazanan Daron Acemoğlu, ödülden sonraki ilk konuşmasını Brand Week Istanbul'da yapacak. Acemoğlu, etkinliğin 2024 yılı teması "Bir Tarihin Başlangıcı" ile aynı başlığa sahip sunumunu 6 Kasım'da Brand Week İstanbul izleyicisi için gerçekleştirecek.

Programın açılış konuşmasını da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

Yine aynı gün, kültürün şehirler ve yaşam alanları için ne denli olduğunu, bireyin hayatını yukarı çekecek kültürel öğeleri metropollere nasıl entegre etmesi gerektiğini Dünya Şehirleri Kültür Forumu Direktörü Laia Gasch aktaracak.

Kadını ve kadının iş dünyasındaki yerini odağına alan içerikler

Her yıl olduğu gibi bu sene de iş yaşamında, yaratıcı endüstrilerde kadın temsiliyetini odağına alan farklı içerikler izleyici ile buluşacak.

Oyuncu ve UN Women Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, "Kadınlar, Kadınlıklar, Kalıplara Sığmayan Bir Tarih" başlıklı programda, medya, sinema ve iletişimde kadının geleceğini ele alacak.

Yine topluma örnek olan, öncü girişimlerde bulunmuş, genç kuşaktan kadınlara ilham olmuş başarılı ve etkili kadınların ödüllendirildiği "Fark Yaratan Kadınlar Ödül Töreni" 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Programın ağırlık merkezinde yapay zeka yer alacak

Yeni teknolojiler ve dijital dünyanın üst başlığı haline gelen yapay zeka kavramı, Brand Week Istanbul'da tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

WPP'nin Chief AI Officer'ı Daniel Hulme, yapay zekanın iş ve insan üzerindeki etkilerine yaratıcı bir perspektiften bakarken, filozof Riccardo Manzotti bilinçli makineler mümkün mü sorusunun yanıtı arayacak.

McCann Worldgroup, Küresel İnovasyon Direktörü Mathieu Albrand ise markalar dünyasının yapay zeka çözümleri ile birlikte nereye evrileceğine dair konuları Brand Week Istanbul'da açıklayacak.

Dünyadaki gelişmelerin yanı sıra yapay zeka konusunda Türkiye'de atılması gereken adımları, Türkiye'nin yapay zekaya dair nasıl bir yol izlemesi gerektiğini üst düzey yöneticiler, akademisyenler ve uygulayıcılar farklı sahnelerde 3 gün boyunca tartışacak.

Brand Week Istanbul'un temel konulardan yaratıcılık ve iletişim de dünyanın farklı yerlerinden gelen uzmanların güncel iç görüleri ve bakış açıları ile masaya yatırılacak.

ABD 2024 Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris'in dijital stratejisti Mark Adams, 200'den fazla pazarlama liderinin üye olduğu The Marketing Society'nin CEO'su Sophie Devonshire, Cannes Lions'ın Chief Content Officer'ı ve Contagious kurucusu Paul Kemp-Robertson bu sene iletişim ve yaratıcılık konusunda söz alacak isimler arasında bulunuyor.

Birçok komedyen de Brand Week'te

Bu yıl programda dikkat çeken konu başlıklarından biri de mizah olacak. Birçok komedyenin yer alacağı Brand Week Istanbul'un bu seneki "Onur Konuğu" Ata Demirer olarak belirlendi.

Demirer'in yanı sıra komedyen Hasan Can Kaya, oyuncu Giray Altınok, pazarlama mizahı ustası Tom Fishburne, senarist ve oyuncu İbrahim Büyükak gibi isimler de mizahın gücünü ele alacak.

Medya dünyasının önemli isimleri de Brand Week Istanbul sahnesine çıkacak. Bu isimler arasında gazeteci Fatih Altaylı, radyocu ve programcı Candaş Tolga Işık, gazeteci ve yazar Ozan Gündoğdu, podcast yapımcısı ve sunucu Nilay Örnek ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol yer alıyor.

Ünlü isimler Brand Week Istanbul'da birçok farklı panel ve sunumda olacak

Kenan Doğulu, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin, Pınar Deniz, Buse Zeynep, Yasemin Sakallıoğlu gibi ünlü isimler de Brand Week Istanbul'da birçok farklı panel ve sunumda olacak.

İlham veren sunumların, yaratıcı endüstrilerin ve iş dünyasının gündemlerine dokunan panellerin, marka işbirliklerine ön ayak olacak özel toplantıların yanı sıra farklı alanlara odaklanan sertifika ve akademik programları da Brand Week Istanbul'un 2024 programında önemli bir yer tutuyor.

Program kapsamında Healing Hall ise tüketici sağlığının geleceğini tartışırken, iyileştirici sağlık çözüm önerilerine de yer verecek. Eczacı Adile Özdağ liderliğinde 3 gün boyunca izleyici ile buluşacak Healing Hall'de, eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat, Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol gibi uzman isimler iyileşmenin yeni yollarını ve sağlık ekosisteminde yeni çözümleri tartışacak.

Brand Week Istanbul'un programına "brandweekistanbul.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brand Week İstanbul 2024: Bir Tarihin Başlangıcı - Son Dakika

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