Bratislava'daki Havalimanı Bomba İhbarı Sonrası Yeniden Faaliyete Geçti

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BRATISLAVA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki M.R. Stefanik Havalimanı, Çarşamba günü erken saatlerde bomba ihbarıyla boşaltılmasının ardından öğle saatlerinde yeniden faaliyete geçti.

Havalimanı yönetimi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Boşaltılan havalimanı binası yeniden açıldı ve devam eden uçuşların düzenlemesi yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Slovakya Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre olay nedeniyle toplam 6 gelen ve 9 giden uçuş ertelendi.

Yerel polis sabah saatlerinde yaptığı açıklamada havalimanına patlayıcı bir cihaz yerleştirildiğine dair isimsiz bir ihbar aldıklarını ve olayı araştırdıklarını söylemişti.

Polis, günün ilerleyen saatlerinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Polis, vatandaşların hayatını ve sağlığını korumaya yönelik görevlerini yerine getirmiştir. Yapılan piroteknik incelemede havalimanı tesislerinde patlayıcı madde bulunmadığı teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Slovak Cumhuriyeti'nin en büyük uluslararası havalimanı olan Bratislava'daki M.R. Stefanik Havalimanı, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Havalimanı geçen yıl 1,8 milyon yolcuya ev sahipliği yapmıştı.