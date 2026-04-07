Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD Başkanı Trump ve İran'a yaptığı çağrı, Orta Doğu'da diplomatik bir kapının açılabileceğine dair umudu artırdı. "Geçici ateşkes" ve "Hürmüz Boğazı'nın iki hafta süreyle açılması" çağrısının arz endişelerini hafifletti. Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının uzun süreli aksayabileceği korkusuyla son dönemde yükselen ham petrol fiyatları düşüşe geçti.
Brent petrol vadeli işlemleri salı günü değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3,1 düşüşle varil başına 106,50 dolara geriledi. Petrol fiyatları bir anda baskı altına girdi.
ABD borsaları, Başkan Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için belirlediği son tarihe dakikalar kala müzakerelerde ilerleme işaretleri arasında Salı günü karışık bir seyir izledi.
İşlem seansının son saatinde, Pakistan Başbakanı Şerif'in çağrısının ardından ABD'nin üç büyük borsa endeksi de seansın başlarındaki sert kayıplardan toparlandı.
Son Dakika › Güncel › Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)