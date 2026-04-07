Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş

Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
07.04.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD-İsrail ve İran'a yönelik geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın iki hafta süreyle açılması çağrısı piyasalarda etkisini gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek varil başına 106, 50 dolara geriledi. Gün boyu karışık seyir izleyen ABD borsaları ise Şerif'in açıklamasının ardından sert kayıpları toparladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD Başkanı Trump ve İran'a yaptığı çağrı, Orta Doğu'da diplomatik bir kapının açılabileceğine dair umudu artırdı. "Geçici ateşkes" ve "Hürmüz Boğazı'nın iki hafta süreyle açılması" çağrısının arz endişelerini hafifletti. Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının uzun süreli aksayabileceği korkusuyla son dönemde yükselen ham petrol fiyatları düşüşe geçti.

BRENT PETROLÜN FİYATINDA DÜŞÜŞ

Brent petrol vadeli işlemleri salı günü değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3,1 düşüşle varil başına 106,50 dolara geriledi. Petrol fiyatları bir anda baskı altına girdi.

ABD BORSALARI TOPARLADI

ABD borsaları, Başkan Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için belirlediği son tarihe dakikalar kala müzakerelerde ilerleme işaretleri arasında Salı günü karışık bir seyir izledi.

İşlem seansının son saatinde, Pakistan Başbakanı Şerif'in çağrısının ardından ABD'nin üç büyük borsa endeksi de seansın başlarındaki sert kayıplardan toparlandı.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    pakistan baya etkili demekki iran pakistanı ciddiye alıyor. biz yine kenarlarda 17 13 Yanıtla
    Galatasaray10 Galatasaray10:
    kim takar kaymakami 1 1
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    borsadan zerre anlamam anlayamacam gibi de duruyor arkadaş daha petrol geçişine izin verilmedi nasıl yüzde 3 ani tepki veriyor içer giren madde yok ama iki kelimeyle var olanın fiyatını istedikleri gibi indirip kaldırıyorlar altın da öyle 5 0 Yanıtla
  • 8p6zqpjxv4 8p6zqpjxv4:
    ??????Bu durum Üilemizde Motorin de ne gibi bir değişiklik gösterir? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var
Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 00:24:30. #7.13#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.