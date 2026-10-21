Brest'te Çin-Belarus Turizm Forumu 150'den fazla temsilcinin katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Brest'te Çin-Belarus Turizm Forumu 150'den fazla temsilcinin katılımıyla açıldı

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Brest\'te Çin-Belarus Turizm Forumu 150\'den fazla temsilcinin katılımıyla açıldı
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Çin-Belarus Turizm Forumu, Belarus'un Brest kentinde 150'den fazla turizm temsilcisinin katılımıyla başladı. Perşembe gününe kadar sürecek forumda panel oturumları, işletmeler arası görüşmeler ve kültür gezileri planlanıyor.

MİNSK, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin- Belarus Turizm Forumu salı günü Belarus'un Brest kentinde başladı.

Çin ve Belarus'un turizm sektöründen 150'den fazla temsilciyi bir araya getiren forum kapsamında, katılımcıların ikili işbirliği fırsatlarını değerlendireceği panel oturumları ve işletmeler arası görüşmelerin yanı sıra turizm ve kültür gezileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Belarus'un Çin Büyükelçisi Aleksandr Chervyakov, iki ülke arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığa dikkat çekti. Turizmin iki ülke halklarının birbirini daha iyi anlamasına, karşılıklı güven inşa etmesine ve dostluklarını güçlendirmesine katkı sağladığını belirten Chervyakov, katılımcıların değerli deneyimlerini, özgün görüşlerini ve yapıcı önerilerini paylaştığı forumun turizm işbirliğinin ilerletilmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Çin'in Belarus Büyükelçiliği Bilim ve Teknoloji Müsteşarı Yang Junke ise iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında Çin-Belarus ilişkilerinin güçlü bir ivme yakaladığını, ekonomik, ticari ve bölgesel işbirliği ile halklar arası etkileşimin derinleşmeye devam ettiğini belirtti.

Yang, karşılıklı vize muafiyeti uygulamalarının ve faaliyete açılan çok sayıda doğrudan uçuş hattının iki ülke arasındaki seyahatleri kolaylaştırarak turizm işbirliği için yeni fırsatlar yarattığını söyledi. Yang, forumun ikili turizm bağlarını pekiştirmesi ve karşılıklı seyahatleri teşvik etmesi temennisinde bulundu.

Forum perşembe gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua
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