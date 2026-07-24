Brezilya, ABD'ye DTÖ'ye Başvuruyor - Son Dakika
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Brezilya, ABD'ye DTÖ'ye Başvuruyor

Brezilya, ABD\'ye DTÖ\'ye Başvuruyor
24.07.2026 10:43
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Brezilya, ABD'nin ürünlerine gümrük vergisi getirmesine karşı DTÖ'ye uyuşmazlık süreci başlatacak.

RİO DE JANEİRO, 24 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya, ABD'nin 60 ülkeyi kapsayan 301. Bölüm ticaret soruşturması kapsamında Brezilya ürünlerine yüzde 12,5 gümrük vergisi getirmesine karşı olduklarını belirterek, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde uyuşmazlık çözüm süreci başlatacaklarını duyurdu.

Brezilya hükümeti perşembe günü yaptığı açıklamada soruşturmayı "keyfi ve temelsiz" diye nitelendirdi. Açıklamada Washington yönetiminin, zorla çalıştırma iddialarını kendi korumacı ticaret politikalarına kılıf olarak kullandığı vurgulandı. Soruşturma sırasında kendi mevzuat ve uygulama mekanizmalarına ilişkin belge ve açıklamalar sunduklarını kaydeden hükümet, buna rağmen ABD'nin, "insan hakları ve dünya genelinde işçilerin mücadelesi açısından büyük önem taşıyan bir konuyu manipüle etme yoluna gittiğini" ifade etti.

Brezilya'nın "Karşılıklılık Yasası" uyarınca yanıt mekanizmalarını devreye sokmak ve konuyu anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına taşımak üzere derhal yasal süreçlerin başlatılacağı belirtildi.

ABD'nin, zorla çalıştırma yasağının etkin uygulanmadığı iddialarıyla onlarca ülkeye getirdiği gümrük vergileri cuma günü yürürlüğe girecek.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Dış Politika, Brezilya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya, ABD'ye DTÖ'ye Başvuruyor - Son Dakika

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