Brezilya\'da Bağımsızlık Günü Brasilia\'da kutlandı, Lula törende hazır bulundu

BRASİLİA, 8 Eylül (Xinhua) -- Brezilya'nın başkenti Brasilia'da salı günü Bağımsızlık Günü kutlamaları gerçekleştirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Rosangela Lula da Silva da kutlama etkinliklerine katıldı.