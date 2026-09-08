Brezilya'da Bağımsızlık Günü Brasilia'da kutlandı, Lula törende hazır bulundu
Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Bağımsızlık Günü kutlamaları salı günü yapıldı. Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Rosangela Lula da Silva etkinliklere katıldı.
BRASİLİA, 8 Eylül (Xinhua) -- Brezilya'nın başkenti Brasilia'da salı günü Bağımsızlık Günü kutlamaları gerçekleştirildi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Rosangela Lula da Silva da kutlama etkinliklerine katıldı.
Kaynak: Xinhua
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