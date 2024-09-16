Brezilya'da Dini Hoşgörüsüzlüğe Tepki Yürüyüşü

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RIO DE Brezilya'da Afro-Brezilya dinlerine mensup kişiler başta olmak üzere yüzlerce kişi, ülkede artan "dini hoşgörüsüzlük" nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Agencia Brasil'in haberine göre, çoğunluğu Afro-Brezilya dinlerine mensup kişilerden oluşan yüzlerce kişilik grup, Rio de Janeiro'nun Copacabana Sahili'ne yürüyüş düzenledi. Ülkede, dinlere hoşgörüsüzlüğün artması nedeniyle düzenlendiği ifade edilen yürüyüşe Brezilya'nın İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanı Macae Evaristo da katıldı.

Evaristo, "Ülkemizdeki en büyük mücadele, eşitsizliği azaltmaktır." diyerek yürüyüşe katılan farklı dinlere mensup kişilerin çeşitli zorluklar çektiğini belirtti.

Ülkede 2018-2023 döneminde, dini hoşgörüsüzlüğe ilişkin hükümete yapılan şikayetler yüzde 140 artış gösterdi.

Afro-Brezilya dinlere mensup kişilerin yüzde 25'inin bulunduğu Rio de Janeiro'da, Evanjelik Hristiyanlığın yaygınlaşmaya başladığı, bazı dini yayma çalışmalarının diğer dinlere karşı "hoşgörüsüzlüğe" neden olduğu belirtiliyor.

Brezilya'da dini hoşgörüsüzlüğe ilişkin suç işleyenler 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.