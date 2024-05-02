Brezilya'da Fırtınaların Neden Olduğu Felakette Ölü Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Brezilya'da Fırtınaların Neden Olduğu Felakette Ölü Sayısı Artıyor

Brezilya'nın güneyinde meydana gelen fırtınalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 21 kişiden haber alınamıyor. Eyalette seller ve çamur selleri nedeniyle eğitime ara verilirken, Devlet Başkanı Lula da Silva hasar tespiti yapmak ve fon tahsis etmek üzere eyalete ziyaret gerçekleştirecek. Eyalet Valisi durumu dramatik olarak nitelendirirken, kurtarma çalışmaları için yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Meteoroloji idaresi ise Cumartesi gününe kadar yağış tahmininde bulundu.

02.05.2024 10:04
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SAO PAULO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyini Pazartesi gününden bu yana etkisi altına alan fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba günü itibarıyla 10'a yükselirken, 21 kişiden ise haber alınamıyor.

Rio Grande do Sul Eyalet Valisi Eduardo Leite, seller ve çamur selleri nedeniyle eyalette Perşembe günü eğitime ara verilirken, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hasar tespiti yapmak ve fon tahsis etmek üzere aynı gün eyaleti ziyaret edeceğini bildirdi.

Leite, durumu "dramatik" olarak nitelendirirken, sular altındaki evlerde mahsur kalan insanları kurtarmak için yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Bütün belirtiler bunun eyaletimizde görülmüş en kötü iklim felaketi olacağına işaret ediyor" diyen Leite, meteoroloji idaresinin Cumartesi gününe kadar yağış tahmininde bulunduğunu duyurdu.

Yaklaşık 4.400 bölge sakini tahliye edilirken, 107 kentte olağanüstü hal ilan edildi.

Eyaletteki büyük kentlerden Santa Maria'da Çarşamba günü çamur seli yaşanırken, bir nehir bentleri yıkarak köprü ve yolları sular altında bıraktı.

Rio Grande do Sul eyaletinde 2023 yılında 9 tropik dışı siklonun bölgeyi etkisi altına alması sonucu seller ve çamur sellerinde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua

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