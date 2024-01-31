Brezilya\'da Kimyasal Madde Kazası: Dere Beyaz Köpükle Kaplandı

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? Brezilya'nın doğa manzarasıyla ünlü Serra Dona Francisca bölgesinde deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon, kaza yapınca zehirli kimyasal madde yolun kenarındaki dereye döküldü. Dere beyaz köpükle kaplanırken yetkililer yerel acil durum ilan etti.

Brezilya'nın ormanları ve doğa manzarasıyla ünlü Serra Dona Francisca bölgesinde 29 Ocak günü meydana gelen kazada, temizlik ürünleri ve deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon virajda kaza yaptı ve tüm zehirli kimyasal madde hemen yakındaki dereye ve yola döküldü. Olaya müdahale eden Sivil Savunma, İtfaiye, Askeri Karayolu Polisi ve Askeri Çevre Polisi yerel acil durum ilan etti.

Bölge halkına içme suyu sağlayan ve derenin beslediği Cubatao Su Arıtma Tesisi'ne su girişi kapatıldı. Zehirli kimyasal maddenin temizlenmesi için kriz ofisi kuran ekipler, bölgede halkını tahliye etti.