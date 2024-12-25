Brezilya'da Kolluk Güçlerine Yeni Düzenleme

Güncel

BRASİLİA, 25 Aralık (Xinhua) -- Brezilya hükümeti, kolluk kuvvetlerinin güç kullanımını düzenleyen bir kararname yayımladı. Kararnameye göre ateşli silahlar sadece eğitimli profesyoneller tarafından ancak "son çare" olarak kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından salı günü imzalanan kararnameyle ülke genelindeki polis memurları ve kamu güvenliği yetkililerinin alması gereken zorunlu eğitimin yanı sıra ateşli ve daha az öldürücü diğer silahların kullanımına ilişkin kurallar açıkça belirleniyor.

Kararname ayrıca verimliliği, şeffaflığı, kamu güvenliği yetkililerinin tanınmasını ve insan haklarına saygıyı teşvik etmek amacıyla daha az saldırı potansiyeli olan güç ve güvenlik araçlarının kullanımını düzenliyor.

Sao Paulo başta olmak üzere polis şiddetiyle ilgili artan endişeler nedeniyle bu politikaların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek üzere Güç Kullanımını İzleme Ulusal Komitesi de oluşturulacak.