Brezilya'da Köprü Çöktü: 2 Ölü, 16 Kayıp

Güncel

Brezilya'da bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kayboldu.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü çöktü.

Olayda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve konunun yakından takip edildiğini belirtti.