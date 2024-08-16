Brezilya'da Küçük Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Küçük Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın batısında, küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalına düşen uçakta kurtulan olmadı. Uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

16.08.2024 07:16
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın batısında, küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalına düşen küçük uçakta kurtulan olmadı.

Brezilyalı yetkililerden yapılan açıklamada, uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Brezilya'da en son 9 Ağustos'ta yolcu uçağının Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim alanına düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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