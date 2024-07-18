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- Brezilya'da nehirdeki tonlarca balık telef oldu

SAO PAULO - Brezilya'daki endüstriyel atıkların boşaltıldığı belirtilen bir nehirde tonlarca balık telef oldu.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki bir nehir, tonlarca ölü balıkla kaplandı. Bölgedeki bir şeker ve etanol fabrikasındaki endüstriyel atıkların yasa dışı olarak boşaltıldığı iddialarıyla gündeme gelen Piracicaba Nehri'nde 10-20 ton balık telef oldu.

Sao Paulo Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan çevre felaketinden herkesin etkilediği, balıkçıların ve yerel halkın durumunun "endişe verici" olduğu ifade edildi. Savcılar, hukuki adımlar atılmadan önce nehirdeki kirlilik oranlarına ilişkin yetkililerden rapor talep etti.

Sao Paulo çevre ajansı yetkilisi Adriano Queiroz çevrenin iyileşmesinin yıllar alacağını ifade ederek, çevre felaketinin telef olan balık sayısı ve türlerin çeşitliliği nedeniyle biyolojik çeşitlilik üzerinde önemli bir etkiye yol açtığını söyledi.

Polis, nehre atık boşaltıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattı.