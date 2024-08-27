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- Brezilya'da orman yangını: 20 bin hektarlık alan küle döndü

Yangın kontrol altına alındı

SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki orman yangınları nedeniyle 40'tan fazla belediye yüksek alarm durumuna geçerken, 20 bin hektarlık akan küle döndü.

Brezilya'da 2 bin 700 noktada orman yangını çıktı. Sao Paulo eyaletinde yayılan yangınlar nedeniyle 20 bin hektarlık alan küle dönerken, yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Yetkililer eyalette 40'dan fazla şehrin yüksek alarm durumuna geçtiğini ve bu durumun yeni yangınların çıkma ihtimaline karşı devam edeceğini söyledi.

Eyalet Valisi Tarcisio de Freitas, "Askerler ve itfaiye ekipleri kuru hava nedeniyle yangının yeniden başlamasını önlemek için dışarıda kalıyor" dedi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü'ne göre, uzun süren kuraklığın yaşandığı Sao Paulo eyaleti 3 bin 480'den fazla ayrı yangının tespit edilmesiyle yangınlar açısından son yılların en kötü Ağustos ayını yaşadı.