Brezilya'da Orman Yangınları: En Az 2 Ölü, 36 Kent Alarm Durumunda - Son Dakika
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Brezilya'da Orman Yangınları: En Az 2 Ölü, 36 Kent Alarm Durumunda

Brezilya'nın güneyindeki Sao Paulo eyaletinde çıkan orman yangınlarında en az 2 kişinin öldüğü, 36 kentin ise yüksek alarm durumuna geçirildiği bildirildi. Yangınlarla mücadele için 7 bin 300 kişi görevlendirildi.

25.08.2024 11:50
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SAO Brezilya'nın güneyindeki Sao Paulo eyaletinde çıkan orman yangınlarında en az 2 kişinin öldüğü, 36 kentin ise yüksek alarm durumuna geçirildiği bildirildi.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, yerel ve federal yetkililerin yangını kontrol altına alma çabalarını artırdığını belirtti.

Orman yangınları, 11 milyonu aşkın nüfusuyla Latin Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden Sao Paulo'nun dışındaki bölgede şiddetlendi.

Sao Paulo'ya bağlı Urupes kentinde bir sanayi tesisinde çalışan 2 işçi, yangınla mücadele etmeye çalışırken yaşamını yitirdi, orman yangınları nedeniyle 36 kent yüksek alarm durumuna geçirildi.

Yangınlarla mücadele için 7 bin 300 kişi görevlendirildi

Vali Freitas, gazetecilere, "yangınların ilerlemesini kontrol altına almak ve bu yangınları söndürmek" için eyalet genelinde 7 bin 300 hükümet çalışanı ve gönüllünün görevlendirildiğini söyledi.

Sıcak hava dalgası ve kuraklığın etkisiyle büyüyen yangına dikkati çeken Freitas, rüzgarın da alevleri arttırabileceği uyarısında bulundu.

Sao Paulo kenti yangınlardan çok etkilenmezken, sosyal medyada yer alan videolarda kırsal alanlarda gökyüzünün dumanla kaplandığı ve otoyol boyunca da ağaçların yandığı görülüyor.

Yerel basında, Sao Paulo'da bu yıl 4 bin 973 yangın çıktığı ve bölgenin son 10 yılın en kötü orman yangınlarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Orman Yangınları: En Az 2 Ölü, 36 Kent Alarm Durumunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Orman Yangınları: En Az 2 Ölü, 36 Kent Alarm Durumunda - Son Dakika
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