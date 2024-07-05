Brezilya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika
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Brezilya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 42 Yaralı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Aparecida de Goiania'ya giden turist otobüsü, Francisco da Silva Pontes otoyolunda devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralıların kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Turistlerin, Katolikler için kutsal olan Aparecida Meryem Ana Bazilikası'nı ziyaret etmek amacıyla yola çıktıkları belirtildi.

05.07.2024 23:23
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Brezilya'da turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo kentinden Aparecida de Goiania'ya giden turist otobüsü, Francisco da Silva Pontes otoyolunda devrildi.

Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

Yaralıların sıkıştıkları yerden çıkarılması için kazanın olduğu yere çok sayıda itfaiye aracı gönderildi.

Yetkililer, turistlerin, Katolikler için kutsal olan Aparecida Meryem Ana Bazilikası'nı ziyaret etmek istedikleri için yola çıktıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika
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