Brezilya'da Otobüs Kazası: 17 Ölü

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SAO PAULO, 25 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın doğusundaki Alagoas eyaletinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

İtfaiye yetkilileri, 40 yolcu taşıyan otobüsün kontrolünü kaybederek Uniao dos Palmares belediyesinin dağlık bölgesindeki vadiye yuvarlandığını bildirdi.

Eyalet hükümeti pazar günkü kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tam destek sözü verdi ve üç günlük yas ilan etti.

Kazanın nedeni araştırılıyor.