Brezilya'da otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti

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SAO PAULO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde iki otomobil ve bir kamyonun karıştığı kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel itfaiyeden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, kaza Perşembe günü yerel saatle 23.30 sularında Rio Pardo kenti yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. 6 kişiyi taşıyan bir otomobil başka bir araca arkadan çarparak, her iki aracın da kamyonla kafa kafaya çarpışmasına neden oldu.

Yerel basında çıkan habere göre, kazada hayatını kaybedenler aynı araçtaydı. Diğer aracın ve kamyonun sürücüleri ise kazadan sağ olarak kurtuldu.

Rio Pardo şehri, Güney Amerika ülkesinin güney bölgesindeki Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'ye yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta yer alıyor.