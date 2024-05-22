Brezilya\'da Rekor Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 161\'e Yükseldi

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29 Nisan'dan bu yana Rio Grande do Sul eyaletini harap eden rekor yağışlar 464 kentte ölümcül sellere ve çamur kaymalarına neden olurken, eyalet merkezi Porto Alegre de dahil olmak üzere hem kentsel hem de kırsal bölgelerde 2,2 milyonu aşkın kişiyi etkiledi.

SAO PAULO, 22 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Sivil Savunma Ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan ve olumsuz hava koşullarıyla boğuşan Rio Grande do Sul eyaletinde son birkaç saat içinde 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 161'e yükseldiğini bildirdi.

29 Nisan'dan bu yana eyaleti harap eden rekor yağışlar 464 kentte ölümcül sellere ve çamur kaymalarına neden olurken, eyalet merkezi Porto Alegre de dahil olmak üzere hem kentsel hem de kırsal bölgelerde 2,2 milyonu aşkın kişiyi etkiledi.

Porto Alegre'deki uluslararası havalimanı süresiz olarak kapatılırken, federal hükümet Canoas Hava Kuvvetleri'ne ait hava üssünün ticari uçuşlar için kullanılmasına izin verdi.

Sivil Savunma Ajansı, 85 kişiden halen haber alınamaması ve 806 kişinin yaralanması nedeniyle önümüzdeki günlerde ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Güvenlik güçleri ve ilk müdahale ekipleri, Brezilya'nın en güneyinde yer alan ve Arjantin ile Uruguay sınırında bulunan bir tarım merkezi konumundaki Rio Grande do Sul eyaleti genelinde yaklaşık 82.666 kişiyi kurtardı.