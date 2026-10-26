Brezilya'da resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Lula yeniden aday olmayacak

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan 81 yaşındaki Luiz Inacio Lula da Silva, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Seçim zaferinin ardından Sao Paulo kentindeki özel bir otelde seçmenlerine hitap eden Lula da Silva, bu görev süresinin ardından tekrardan aday olmayacağını belirtti.

Lula da Silva, destekçilerine teşekkür ederek, "Tüm bunları size borçluyum. Brezilya demokrasisini kurtardı, seçimi dürüstlük, milliyetçilik ve demokrasi kazandı. Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." dedi.

Siyasi kariyerindeki bu dönüm noktasına değinen Lula da Silva, "Büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü bu ülkede üniversite diploması olmadan dört kez demokratik yollarla seçilen tek devlet başkanıyım." diye konuştu.

Lula da Silva, eğitim alanındaki projelere devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu ülkede liseye kadar tam gün eğitimi yaygınlaştıracağız. Lise düzeyinde eğitim tasarruf teşviki programını genel kapsama alacağız ve üniversitede eğitim tasarruf teşviki programını hayata geçireceğiz. Amerikan yapay zekasına bağımlı olmak istemiyorum. Ülkede veri merkezleri kurmak için yenilenebilir enerji potansiyelimizden yararlanarak Brezilya'ya özgü bir yapay zeka geliştirmek istiyorum."

İklim değişikliğiyle mücadele ve Amazon Ormanları'nın korunmasına ilişkin verileri de paylaşan Lula da Silva, "Bu yıl, bu ülkede ormansızlaşmayı üst üste dört yıl boyunca azaltmayı başardığımız ilk yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, dijital mecralarda işlenen suçlar ve teknoloji devlerinin seçimlere müdahalesi konusunda uyarıda bulunarak, "Dijital dünyada işlenen bir suçun gerçek hayattaki bir suçla aynı muameleyi görmesi gerektiği bilincine varamıyor olmamız kabul edilemez. Ülkemize vergi ödemeden milyonlarca dolar kazanan ve bu ülkedeki oyları ve seçim sonuçlarını yönlendirmeye çalışan devasa şirketlerin varlığına izin veremeyiz." diye konuştu.

Zorluklara rağmen sandık başına giden yaşlı seçmenlere de teşekkür eden Lula da Silva, "Bugün oy kullanabilmek için torunlarının kucağında taşınan birçok insanın görüntüsünü izledim. Hareket edemeyen, kanser hastası olan ya da başka hastalıklarla mücadele eden bu insanlar, her şeye rağmen gidip oylarını kullandılar." dedi.

Bolsonaro, sonuçları tanımadığını duyurmuştu

Sandıkların yüzde 99,89'unun açıldığı verilere göre, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,79'sunu alarak zafer ilan ederken, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,21'de kaldı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Lula da Silva'ya yenilen sağcı Bolsonaro, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıklamıştı.