Brezilya'da sel felaketi nedeniyle ulusal lig maçları ertelendi - Son Dakika
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Brezilya'da sel felaketi nedeniyle ulusal lig maçları ertelendi

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle tüm ulusal lig maçlarını 20 gün boyunca erteledi. Eyaletteki şiddetli yağışlar sonucunda can kaybı ve kayıplar yaşanırken, Internacional ve Gremio stadyumları da sular altında kaldı. Birçok üst düzey futbolcu ise felaketten etkilenen bölgeye yardım çabalarına katıldı.

08.05.2024 15:17
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RIO DE JANEIRO, 8 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), can kaybına neden olan sel felaketi nedeniyle ülkenin güneydeki Rio Grande do Sul eyaletindeki tüm ulusal lig maçlarını önümüzdeki 20 gün boyunca erteledi.

Salı günkü karar, birinci lig kulüpleri Gremio, Internacional ve Juventude'nin maçları askıya almak için ortak bir talepte bulunmasından bir gün sonra alındı.

CBF'den yapılan açıklamada, "Rio Grande do Sul takımlarının ulusal müsabakalarda ev sahibi ya da deplasman olarak yer aldığı tüm maçlar 27 Mayıs 2024 tarihine kadar ertelendi" denildi.

Eyaletin Sivil Savunma teşkilatına göre şiddetli yağışlar sonucunda en az 90 kişi hayatını kaybederken 131 kişi de kayıp.

Internacional ve Gremio stadyumları ve antrenman tesisleri de dahil olmak üzere eyalet başkenti Porto Alegre'nin büyük bölümü sular altında kaldı.

Yerel yetkililer 200.000'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, en az 15.000 kişinin ise okullara, toplum merkezlerine ve derme çatma barınaklara sığındığını söyledi.

Aralarında Al Hilal'in forveti Neymar ve Internacional'den Enner Valencia'nın da bulunduğu birçok üst düzey futbolcu, felaketten etkilenen eyalete yardım çabalarına katıldı. Neymar, özel jetiyle etkilenen bölgelere gıda ve su da dahil olmak üzere insani yardım gönderdi.

Kaynak: Xinhua

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