Brezilya'da Seller ve Fırtınaların Neden Olduğu Can Kaybı 107'ye Yükseldi

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SAO PAULO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 10 günü aşkın süredir devam eden fırtınaların ve yağışların tetiklediği seller nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği Perşembe günü yerel yetkililer tarafından doğrulanırken, toplam can kaybı 107'ye yükseldi.

Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'dan bu yana rekor miktarda yağışın tetiklediği geniş çaplı seller meydana geliyor. Sular altında kalan evlerden ve mahallelerden kurtarılan afetzedeler ise iç burkan görüntüler oluşturuyor.

Sivil Savunma kurumunun son raporuna göre, doğal afetten yaklaşık 1.476.170 kişi etkilenirken, 136 kişiden halen haber alınamıyor.

Guaiba Nehri'nin bentlerini yıkarak çevredeki bölgeleri sular altında bıraktığı başkent Porto Alegre de dahil olmak üzere, en büyük tarım üreticisi olan ve Arjantin ve Uruguay sınırında yer alan eyaletin yüzde 80'inde şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Guaiba Nehri'ndeki su seviyesi azalsa da Perşembe günü yağışın artması nedeniyle kurtarma çalışmaları zorlaştı.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, bu doğal afeti eyalet tarihindeki en kötü trajedi olarak nitelendirdi.