Brezilya'da Şiddetli Yağışlar: 11 Ölü

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RİO DE JANEİRO, 13 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusunda pazar günü etkili olan şiddetli yağışlar en az 11 kişinin ölümüne neden oldu.

Eyalet itfaiyesine göre, yağışların yol açtığı toprak kaymaları Ipatinga şehrinde 9 kişinin ölümüne ve bir kişinin kaybolmasına neden oldu. Bir saatten kısa bir sürede metrekareye 80 milimetre yağmur düşmesinin ardından kent hem toprak kaymaları hem de sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine yerel yetkililer, 180 günlük genel afet durumu ilan etti.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video mesajında, felaketi değerlendirmek ve yerinden edilenler için daha güvenli geçici konutlar ayarlamak üzere pazartesi sabahı Ipatinga'ya gideceğini duyurdu.

Öte yandan Santa Catarina'da yoğun yağış, otoyolların bazı bölümlerini yıkarak iki kişinin ölümüne ve bir kişinin kaybolmasına yol açtı. Eyalet hükümeti, son 24 saatte 121,4 milimetre yağmur düştüğünü ve bunun yolların kapanmasına neden olduğunu bildirdi. Ayrıca, kurtarma operasyonlarını denetlemek ve hasar gören yolları onarmak için bir kriz yönetim komitesi kuruldu.