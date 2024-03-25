Brezilya'da Şiddetli Yağışlar: En Az 23 Kişi Hayatını Kaybetti, 5.000'den Fazla Kişi Evlerini Terk Etti - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağışlar: En Az 23 Kişi Hayatını Kaybetti, 5.000'den Fazla Kişi Evlerini Terk Etti

Brezilya'nın güneydoğusunda Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda en az 23 kişi hayatını kaybetti ve 5.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletleri, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgeler oldu. Espirito Santo'da 15, Rio de Janeiro'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

25.03.2024 09:40
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RIO DE JANEIRO, 25 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusunda Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 23 kişi hayatını kaybederken, 5.000'den fazla kişi de evlerini tahliye etti.

Brezilya Sivil Savunma kurumundan Pazar günü yapılan açıklamada, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinin şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen eyaletler olduğu ve Espirito Santo'da 15, Rio de Janeiro'da ise 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu eyaletlerde sel ve toprak kaymalarına neden olan yağışlar nedeniyle 5.000'i aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Xinhua

Brezilya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da Şiddetli Yağışlar: En Az 23 Kişi Hayatını Kaybetti, 5.000'den Fazla Kişi Evlerini Terk Etti - Son Dakika

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