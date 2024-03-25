Brezilya'da Şiddetli Yağışlar: En Az 23 Kişi Hayatını Kaybetti, 5.000'den Fazla Kişi Evlerini Terk Etti

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RIO DE JANEIRO, 25 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusunda Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 23 kişi hayatını kaybederken, 5.000'den fazla kişi de evlerini tahliye etti.

Brezilya Sivil Savunma kurumundan Pazar günü yapılan açıklamada, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinin şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen eyaletler olduğu ve Espirito Santo'da 15, Rio de Janeiro'da ise 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu eyaletlerde sel ve toprak kaymalarına neden olan yağışlar nedeniyle 5.000'i aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.