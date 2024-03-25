RIO DE JANEIRO, 25 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusunda Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 23 kişi hayatını kaybederken, 5.000'den fazla kişi de evlerini tahliye etti.
Brezilya Sivil Savunma kurumundan Pazar günü yapılan açıklamada, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinin şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen eyaletler olduğu ve Espirito Santo'da 15, Rio de Janeiro'da ise 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bu eyaletlerde sel ve toprak kaymalarına neden olan yağışlar nedeniyle 5.000'i aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da Şiddetli Yağışlar: En Az 23 Kişi Hayatını Kaybetti, 5.000'den Fazla Kişi Evlerini Terk Etti - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, halk kütüphaneleri sayısının 1298 olduğunu, kullanıcı sayısının da 33 milyonu aştığını bildirdi.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçedeki özel bir restoranda düzenlenen iftar programında engelli bireylerle bir araya geldi. Kaymakam Soylu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatın her alanında görev aldığını ve topluma katılma noktasında önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve engelli vatandaşlar ile aileleri de katıldı.
Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. İ.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 32.226'ya yükseldiğini açıkladı.
Kars ve Ardahan illerinde günlerdir süren kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kars'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Demiryolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Akyaka ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü ve ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı. Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor, şehir merkezinde buzlanma oluştu ve Göle ilçesi dronla görüntülendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Bozbey gelecek Bursa gülecek' sloganıyla inletti.
Sizin düşünceleriniz neler ?