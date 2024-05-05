Brezilya'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 56'ya yükseldi, 67 kişi kayıp - Son Dakika
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Brezilya'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 56'ya yükseldi, 67 kişi kayıp

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı 56'ya yükseldi. 67 kişi kayıp, 32.900 kişi tahliye edildi ve 356.000 kişi elektriksiz kaldı. Yağışlar nedeniyle 281 belediye etkilendi ve eyaletin başkenti Porto Alegre sular altında kaldı. Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Ulusal Kuvvetler bölgeye gönderildi.

05.05.2024 10:18
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SAO PAULO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Sivil Savunma Ajansı, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısının 56'ya yükseldiğini, 67 kişinin kayıp olduğunu, 32.900 kişinin tahliye edildiğini ve en az 356.000 kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Ajans Cumartesi günü yaptığı açıklamada, eyalette yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağışların şimdiye kadar 281 belediyeyi etkilediğini, nehirlerin taşmasına neden olduğunu ve eyaletin başkenti Porto Alegre'yi adeta sular altında bıraktığını söyledi.

Eyalet Valisi Eduardo Leite, "Bölgeye ulaştıkça ve diğer kayıpları tespit ettikçe sayılar önümüzdeki günlerde büyük ölçüde değişebilir" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Cuma günü üst düzey bir polis gücü olan Ulusal Kuvvetler'in 100 üyesini bölgeye gönderdi. Devlet başkanı ayrıca, teknik ve mali yardımı kolaylaştırmak üzere Porto Alegre'de bir acil durum ofisi açılması talimatı verdi.

Güney Ortak Pazarı'nın (Mercosur) kara taşımacılığında kilit bir rol oynayan Rio Grande do Sul eyaleti, aynı zamanda Brezilya'nın önde gelen çeltik, soya fasulyesi ve et üretim bölgelerinden biri. Ancak son bir haftadır devam eden olumsuz hava koşulları, eyalet ekonomisini olumsuz etkiledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 56'ya yükseldi, 67 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 56'ya yükseldi, 67 kişi kayıp - Son Dakika
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