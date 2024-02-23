Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, eyalet genelinde 100'den fazla kişinin evsiz kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

23.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basına açıklamalarda bulunan yetkililer, eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağmurların ardından meydana gelen heyelan ve sel sebebiyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 yaşındaki çocuğun kaybolduğunu duyurdu.

Yetkililer, eyalet genelinde 100'den fazla kişinin evsiz kaldığını kaydederek, itfaiye ve polisin henüz ulaşamadığı bazı bölgelerde halkın arama kurtarma çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Kötü hava koşullarının devam ettiği bölgede yetkililer, birçok kentte toprak kayması ve sel tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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