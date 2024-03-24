Brezilya'da Süpermarket Çatısının Çökmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Süpermarket Çatısının Çökmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın güneyindeki Pontal do Parana kentinde bir süpermarketin açılış etkinliği sırasında çatının çökmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Süpermarketteki su tanklarının yerinden çıkması çökmenin nedeni olarak gösterilirken, itfaiye ekipleri enkaz altında iki kadının daha cansız bedenini buldu.

24.03.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
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SAO PAULO, 24 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Pontal do Parana kentinde Cuma gecesi bir süpermarketin çatısının çökmesi sonucu üç kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Olay, yüzlerce insanın katıldığı Super Rede Atacadista adlı süpermarketin açılış etkinliği sırasında meydana geldi.

Süpermarketteki su tanklarının yerinden çıkması çatının çökmesine yol açarken, bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye sözcüsü Fabricio Frazatto gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin Cumartesi sabahı enkaz altında iki kadının daha cansız bedenini bulduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Süpermarket Çatısının Çökmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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