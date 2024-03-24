Brezilya'da Süpermarket Çatısının Çökmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aşkın Taşdemir'in kullandığı otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Taşdemir araçta sıkıştı ve olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Taşdemir kurtarılamadı ve Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.