Brezilya'da Süpermarket Çatısının Çökmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

SAO PAULO, 24 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Pontal do Parana kentinde Cuma gecesi bir süpermarketin çatısının çökmesi sonucu üç kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
Olay, yüzlerce insanın katıldığı Super Rede Atacadista adlı süpermarketin açılış etkinliği sırasında meydana geldi.
Süpermarketteki su tanklarının yerinden çıkması çatının çökmesine yol açarken, bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye sözcüsü Fabricio Frazatto gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin Cumartesi sabahı enkaz altında iki kadının daha cansız bedenini bulduğunu belirtti.
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