Brezilya\'da Uçak Kazası: 10 Ölü, 17 Yaralı

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(ANKARA) - Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinin merkezine düşen uçaktaki 10 kişinin tamamı hayatını kaybederken uçağın çarptığı ve düştüğü yerlerde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, pazar sabahı gerçekleşen kazanın nedenini araştırıyor.

Brezilyalı yetkili kuruluşların açıklamalarına göre, pazar sabahı havalanan uçak dakikalar sonra Gramado kentinin merkezindeki bir binanın bacasına, ardından bir konuta ve son olarak da bir mobilya mağazasına çarptı. Bir pansiyona da uçağın enkaz parçaları isabet etti.

Gramado'lu kamu güvenliği yetkilileri, kazada 17 kişinin yaralandığını, çoğu kişinin de kazanın neden olduğu yangından çıkan dumanı solumaktan rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Popüler bir tatil kenti olarak bilinen Gramado kentinin bağlı olduğu Rio Grande do Sul bölgesinin Valisi Eduardo Leite, uçaktaki 10 yolcunun tamamının öldüğünü söyledi. Ölenlerin hepsinin aynı aileden olduğunu belirtildi.

Olay yerinden alınan görüntülerde bir binanın dışında alevlerin yükseldiği, enkazın yere saçıldığı ve bölgeyi kaplayan sis görülüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Umarım yaralılar bir an önce iyileşir. Hava Kuvvetleri kazanın nedenlerini araştırıyor ve federal hükümet durumu mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturmak için yerel yetkililerin emrinde."