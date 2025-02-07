Brezilya'da Uçak Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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- Brezilya'da küçük uçak yola düştü: 2 ölü, 2 yaralı

SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir uçağın yola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çift motorlu King Air F90 tipi uçak, en işlek caddelerden Marques de Sao Vicente Bulvarı'na düşerek alev aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, uçakta 2 kişinin hayatını kaybettiği, yoldaki bir motosiklet sürücüsü ve uçağın parçasının çarptığı otobüsteki bir kadının yaralandığı belirtildi. Alev alan otobüse ve uçağa itfaiye tarafından müdahale edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yerel medya uçağın acil iniş yapmaya çalışırken yere çakılıp patladığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.