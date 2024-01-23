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Brezilya'da Yolcu Teknesi Alabora: 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Yolcu Teknesi Alabora: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Bahia eyaletinde, Todos os Santos Körfezi'nde seyreden bir yolcu teknesi aşırı doluluk nedeniyle alabora oldu. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken, kayıp kişilerin arama çalışmaları devam ediyor. Yolcu teknesinde çıkan kavga sonucu alabora olduğu iddiaları üzerine ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Brezilya\'da Yolcu Teknesi Alabora: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 23:59,
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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Eyalete bağlı İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Todos os Santos Körfezi'nde ilerleyen yolcu teknesinin aşırı doluluk nedeniyle alabora olduğu bildirildi.

Olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, yolcu teknesinde kavga çıktığı ve bu nedenle teknenin alabora olduğu iddia edilirken ölü sayısının artmasından endişe edildiği bilgisi paylaşıldı.

Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
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