Brezilya'da 22 Aralık 2024'te ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda acı bilanço arttı.
Agencia Brasil'de çıkan habere göre; köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kaybolan 5 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Son bulunan cansız bedenlerin nehre düşen bir aracın içinden çıkartıldığı bildirildi.
Yetkililer köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamışı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da eyaletleri bağlayan köprü çöktü! 12 ölü, 5 kayıp - Son Dakika
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