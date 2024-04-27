Brezilya'daki otel yangınında 10 kişi hayatını kaybetti

Güncel

SAO PAULO, 27 Nisan (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki küçük bir otelde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı ya da kayboldu.

Globo haber ağının yerel itfaiyeye dayandırdığı haberine göre, Cuma sabahı erken saatlerde Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'deki bir otelde meydana gelen yangında yedi kişi sağ olarak kurtarıldı. Yangından kurtarılanların çoğu tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü.

İtfaiye, otelin Porto Alegre belediye başkanlığı ile pansiyon olarak faaliyet göstermesi ve savunmasız durumdaki insanları barındırması için bir anlaşması olduğunu ancak yangın güvenliği düzenlemelerine uymadığını belirtti.

Yetkili uzmanlar, Porto Alegre'nin merkezinde bulunan üç katlı binadaki yangının kaynağını belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

Yabancı bir kişinin otele girerken görüldüğünü, bu nedenle yangının kasıtlı olma ihtimalini göz ardı edemeyeceklerini kaydeden Rio Grande do Sul sivil savunma koordinatörü Evaldo Rodrigues de Oliveira Junior, binanın acil yangın planı olmadığını doğruladı.