Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 29'a yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 29'a yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, kaybolanların sayısı ise 60'a ulaştı. Şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı ve bir hidroelektrik santralindeki barajın yıkılması sonucu 300 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi ve yardım sözü verdi.

03.05.2024 19:09
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- Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 29'a yükseldi

RİO GRANDE - Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a, kaybolanların sayısı ise 60'a ulaştı.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, kaybolanların sayısı 60'a yükseldi. Toplam 154 noktada etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 10 bin 242 kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Eyalet Valisi Eduardo Leite, mevcut durumun eyaletteki geçtiğimiz yıl görülen yağışlardan daha kötü olduğunu belirtti. Vali Leite, "Bu kritik bir olay değil, eyalet tarihinin muhtemelen en kritik olayı" ifadelerini kullandı. Eyaletin kamu hizmetleri şirketine göre küçük bir hidroelektrik santralindeki barajın yıkılmasının ardından 300 binden fazla kişi de elektriksiz kaldı.

Lula, eyaleti ziyaret etti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, selden etkilenen bölgeleri havadan incelerken, Vali Leite ile bir araya geldi. Lula, "Valiye ve bakanlarıma federal hükümetin her türlü çabayı göstereceğini söyledim. Bunun büyük bir özenle üstesinden geleceğiz" dedi.

Öte yandan, dün eyalette "felaket durumu" ilan edilmişti.

Kaynak: İHA

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