Brezilya'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya'dan İsrail'e Tepki

22.05.2026 07:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya, aktivistlere kötü muamele iddiaları üzerine İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırdı.

Brezilya, İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Brazilya Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ulusal basına göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı "kışkırtıcı videonun" ardından İsrail'in Brazilya Maslahatgüzarı Rasha Athamni, Brezilya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Orta Doğu Dairesi Başkanı Clelio Nivaldo Crippa Filho'nun Athamni ile yaptığı görüşmede, söz konusu görüntülerden duyulan rahatsızlığı ileterek, aralarında 4 Brezilyalı aktivistin de bulunduğu tüm kişilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle İsrail'e tepki göstermiş ve durumu yasa dışı olarak nitelendirmişti.

Açıklamada, "Brezilya, aralarında 4 Brezilya vatandaşının da bulunduğu gözaltındaki tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını, ayrıca İsrail Devleti'nin üstlendiği uluslararası yükümlülükler doğrultusunda bu kişilerin haklarına ve onuruna tam saygı gösterilmesini talep etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
03:10
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 08:13:21. #7.13#
SON DAKİKA: Brezilya'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.