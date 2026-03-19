Brezilya'dan Küba'ya Pirinç Yardımı
Brezilya'dan Küba'ya Pirinç Yardımı

19.03.2026 23:14
Brezilya, enerji krizi yaşayan Küba'ya 20 bin ton pirinç gönderdi. Yeni yardımlar planlanıyor.

Brezilya hükümeti, enerji krizi nedeniyle zor bir dönemden geçen Küba'ya destek kapsamında 20 bin ton pirinç gönderdiğini duyurdu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Sekreteri Gisela Padovan, basına yaptığı açıklamada, sevkiyatın Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Küba halkının yaşadığı "derin" mağduriyetin farkında olduklarını vurgulayan Padovan, "Halkın gerçekten acı çektiğini görmek Brezilya için daimi bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle gerek ilaç gerekse gıda alanında çeşitli yardımlar sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Padovan, Küba halkına yönelik desteğin artırılması amacıyla yeni yardım sevkiyatlarının da planlandığını, diğer ülkelerin de bu sürece katkı sunmasının beklendiğini belirtti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Brezilya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Küba

Son Dakika Güncel Brezilya'dan Küba'ya Pirinç Yardımı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:25:23.
SON DAKİKA: Brezilya'dan Küba'ya Pirinç Yardımı - Son Dakika
