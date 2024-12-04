Brezilya'dan Tarım Yatırım Programı

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BRASİLİA, 4 Aralık (Xinhua) -- Brezilya, sürdürülebilir ve dijital tarım sanayisi zincirleri geliştirmeye yönelik bir yatırım programı açıkladı.

546,6 milyar Brezilya reali (yaklaşık 90,3 milyar ABD doları) tutarındaki program, salı günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın başkanlık ettiği ve üst düzey devlet yetkilileri ve tarım sanayisi, sanayi, makine ve ekipman alanlarından temsilcilerin katıldığı bir törende duyuruldu.

Törende Lula, aile çiftçiliği ve tarım ekolojisi alanlarında araştırma ve inovasyonu teşvik etmek üzere bu alanların geliştirilmesine yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Toplam yatırım tutarının 250,2 milyar reali (yaklaşık 41,4 milyar dolar), kredi olarak sağlanacak kamu sektörü fonlarından gelecek. Özel sektör ise 2029 yılına kadar 296,3 milyar real (yaklaşık 48,95 milyar dolar) yatırımda bulunmayı planlıyor.

Program, 2026 ile 2033 yılları arasında ekonomik büyümeyi artırıp ülkenin gıda ve enerji güvenliğini sağlamayı amaçlayan Brezilya Yeni Endüstrisi girişiminin 1. Görevi kapsamında yer alıyor.