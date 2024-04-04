Brezilya ve Kolombiya'da Tropik Ormanlardaki Ağaç Kaybı Azaldı

Yeni bir araştırma, Brezilya ve Kolombiya'daki tropik ormanlarda geçen yıl kaybedilen ağaç sayısının 2022'ye göre önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.
BBC'nin haberine göre, Maryland Üniversitesi ve Dünya Kaynakları Enstitüsünden (WRI) araştırmacılar, tropik ormanlarda geçen yıl yaşanan ağaç kaybı verilerini önceki yılla kıyasladı.
Araştırmacılar, bu kapsamda, Brezilya ve Kolombiya'daki yeni hükümetlerin çevreye öncelik verdiğine işaret ederek, Brezilya Amazonlarındaki ağaç kaybının 2022'ye oranla yüzde 36 azaldığına dikkati çekti.
Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva geçen yıl iktidara gelirken ormansızlaşmayla mücadele etme ve 2030'a bunu sona erdirme sözü vermişti.
Brezilya ve Kolombiya'daki siyasi eğilimlerin ağaç kesimi üzerinde önemli bir etkisi olduğuna işaret eden araştırmacılardan Rod Taylor, "Örneğin Brezilya'da gördüğümüz şeyin (sebebinin) bir önceki hükümet döneminde ortadan kaldırılan yasaların tekrar yürürlüğe konması olduğunu düşünüyorum." tespitinde bulundu.
Brezilya, 2022'de, dünya genelinde tüm tropik ormanlardaki ağaç kaybının yüzde 43'ünden sorumlu gösteriliyordu.
Kolombiya'da ise tropik ormanlardaki ağaç kaybı 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 50 gibi rekor seviyede düşerken araştırmacılar, bu düşüşte Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun icraatlarının önemli rol oynadığını iddia ediyor.
WRI Kolombiya'dan Alejandra Laina, bu düşüşün temel sebebine ilişkin, "Kolombiya'daki ormansızlaşmanın hikayesi karmaşık ve ülke siyasetiyle derinden iç içe geçmiş durumda, bu da 2023'teki tarihi düşüşü özellikle güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Brezilya ve Kolombiya'da ağaç kaybının azalmasına karşın dünya genelinde 2023 yılında tropik bölgelerde 3,7 milyon hektarlık ağaç kaybı yaşandı. Bu ise dakikada 10 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor.
Bolivya ve Endonezya gibi bazı ülkelerde ağaç kaybı artıyor
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, 2023'te önceki yıla göre ağaç kaybında yüzde 27'lik bir artış kayıtlara geçti.
Bolivya'daki ağaç kayıplarının önemli bir kısmı insan kaynaklı orman yangınları nedeniyle gerçekleşiyor.
Laos ve Nikaragua'da, özellikle tarımsal genişleme nedeniyle ağaç kaybının kayda değer şekilde arttığı vurgulanıyor.
Endonezya'da da 2022'ye göre, ağaç kaybında artış görülmesine karşın, veriler 10 yıl öncesine kıyasla ağaç kayıplarının önemli ölçüde azaldığına işaret ediyor.
Amazon gibi büyük çaplı ormanların bulunduğu alanların, dünyanın küresel sıcaklık artışını sınırlama çabaları için kritik önem taşıdığı biliniyor.
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