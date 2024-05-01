Brezilya'yı sel vurdu: 8 ölü, 21 kayıp Araçlar sel sularına kapıldı - Son Dakika
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Brezilya'yı sel vurdu: 8 ölü, 21 kayıp Araçlar sel sularına kapıldı

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi kayboldu. Çok sayıda araç sel sularına kapıldı. Eyaletteki 100'den fazla şehir şiddetli yağışlardan etkilendi. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de kaybolduğunu açıklayarak, bin 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. Eyalette önümüzdeki günlerde de 'şiddetli yağışların' devam etmesi ihtimali nedeniyle 'neredeyse tüm eyalette' sel riski uyarısında bulunuldu. Eyalet Valisi Eduardo Leite, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin kayıpların yerini tespit etmek ve risk altındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için çalıştığını aktardı.

01.05.2024 22:19
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- Brezilya'yı sel vurdu: 8 ölü, 21 kayıp

Araçlar sel sularına kapıldı

BRASILIA - Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi kayboldu. Çok sayıda araç sel sularına kapıldı.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Eyaletteki 100'den fazla şehir şiddetli yağışlardan etkilendi. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de kaybolduğunu açıklayarak, bin 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. Çok sayıda araç ise sel sularına kapıldı.

Eyalette önümüzdeki günlerde de "şiddetli yağışların" devam etmesi ihtimali nedeniyle "neredeyse tüm eyalette" sel riski uyarısında bulunuldu.

Eyalet Valisi Eduardo Leite, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin kayıpların yerini tespit etmek ve risk altındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için çalıştığını aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Brezilya'yı sel vurdu: 8 ölü, 21 kayıp Araçlar sel sularına kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'yı sel vurdu: 8 ölü, 21 kayıp Araçlar sel sularına kapıldı - Son Dakika
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