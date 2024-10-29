BRICS'a Yeni Üye Olabilir

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BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, BRICS'in açık ve kapsayıcı bir mekanizma olduğuna dikkat çekerek, Endonezya gibi benzer düşünce yapısına sahip daha fazla ortağın gruba katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono geçen hafta yaptığı açıklamada, BRICS'i gelişmekte olan ülkeler ile Küresel Güney'in çıkarlarını savunmak için stratejik bir platform olarak niteleyip, ülkesinin BRICS'e katılma kararlılığını ifade etmişti.

Lin, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler için dayanışma ve işbirliğini artırıp ortak çıkarları korumak için önemli bir platform olan BRICS işbirliği mekanizmasının, uluslararası ilişkilerde olumlu ve istikrarlı bir kalıcı güç haline geldiğini belirtti.

Endonezya'nın son yıllarda "BRICS Artı" işbirliğine aktif olarak katılan önemli bir gelişmekte olan ülke ve yükselen ekonomi olduğunu ifade eden Lin, "BRICS açık ve kapsayıcı bir mekanizma. Endonezya gibi benzer düşünce yapısına sahip daha fazla ortağın BRICS ailesine katılmasından memnuniyet duyarız" dedi.