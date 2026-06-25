BRICS\'den Dolar Alternatifi İddialarına Yalanlama

MOSKOVA, 25 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS'in dolara alternatif bir para birimi oluşturma planları yaptığı yönündeki iddiaların "doğru olmadığını" söyledi.

Peskov çarşamba günü 12. Uluslararası Primakov Okumaları Forumu'nda yaptığı açıklamada, "BRICS'in ABD dolarına alternatif bir para birimi oluşturma planları yaptığı yönündeki iddia doğru değil. BRICS bünyesinde, rezerv para birimlerini kullanma hakkından mahrum bırakılan ya da bu para birimlerine erişimi kısıtlanan ülkeler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

BRICS'in yeni bir para birimi oluşturma planı olmadığını vurgulayan Peskov, amaçlarının sadece rezerv para birimlerine erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle ulusal para birimleriyle gerçekleştirilen işlemlerin payını artırmak olduğunu ifade etti.