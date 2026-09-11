BRICS genişlemesi temsil ve etki gücünde nitelikli ilerleme sağladı
BRICS'in genişlemesi, blokun temsil ve etki gücü açısından önemli bir nitelikli ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Blok, dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluştururken küresel ekonomik üretimin yaklaşık yüzde 30'unu ve küresel ticaretin beşte birini gerçekleştiriyor.
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- BRICS'in genişlemesi, blokun, temsil ve etki gücü açısından önemli bir nitelikli ilerleme kaydettiğini gösteriyor.
BRICS ülkeleri an itibarıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyor. Blok, küresel ekonomik üretimin yaklaşık yüzde 30'unu, küresel ticaretinse beşte birini gerçekleştiriyor.
Daha geniş kapsamlı BRICS işbirliğinde yüksek kaliteli kalkınma aşamasına girilmiş durumda.
Kaynak: Xinhua
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