BRICS İş Forumu Açılışı Brezilya\'da

RIO DE JANEIRO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS İş Forumu açılış töreninde, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı ve aynı zamanda Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Geraldo Alckmin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim konuşma yaptı.