BRICS zirvesinde Endonezya ve Vietnam'dan gelişmekte olan ülkelere destek çağrısı - Son Dakika
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BRICS zirvesinde Endonezya ve Vietnam'dan gelişmekte olan ülkelere destek çağrısı

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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Vietnam Başbakanı Le Minh Hung, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde gelişmekte olan ülkelerin küresel konumunun güçlendirilmesi ve ekonomik dayanıklılığının artırılması çağrısı yaptı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Vietnam Başbakanı Le Minh Hung, gelişmekte olan ülkelerin küresel konumunun güçlendirilmesi ve ekonomik dayanıklılığının artırılması çağrısı yaptı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ve Vietnam Başbakanı Le Minh Hung, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Yerel basındaki haberlere göre, Vietnam Başbakanı Le Minh Hung burada yaptığı konuşmada, küresel krizler konusunda ekonomik dayanıklılığın önceden güçlendirilmesini esas alan "proaktif" yaklaşıma geçilmesi çağrısında bulundu.

BRICS'in geleneksel büyüme dinamiklerini yeniden canlandırırken yeni, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme kaynakları oluşturması gerektiğini dile getiren Le Minh Hung, ticaret ve yatırım politikalarındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, piyasaların açılması ve gelişmekte olan ülkelerin yeşil ve dijital finansmana erişiminin artırılması gerektiğini ifade etti.

Le Minh Hung, Vietnam'ın adil ve barışçıl bir geleceğin şekillendirilmesi için BRICS ülkeleriyle işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, yapay zeka, dijital teknolojiler, tarım ve temiz enerji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Gelişmekte olan ülkelerin küresel sistemde daha güçlü konuma gelmesine katkı sağlanmalı"

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da dayanıklılığın kalkınmayı koruduğu, inovasyonun fırsatları genişlettiği, işbirliğinin somut sonuçlar ortaya koyduğu ve sürdürülebilirliğin hem bugünkü hem de gelecek nesiller için refah anlamına geldiği bir gelecek hedeflediklerini ifade ederek, Küresel Güney ülkelerinin sesinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Gelişmekte olan ülkelere küresel kalkınmanın yönünün belirlenmesinde daha büyük rol verilmesi gerektiğine vurgu yapan Subianto, yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenin korunması ve daha güçlü kurumların oluşturulması konusunda bazı taahhütlerde bulunulduğuna işaret etti.

Subianto, bu taahhütlerin gelişmekte olan ülkelerin küresel sistemde daha güçlü konuma gelmesine de katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Endonezya, Politika, Vietnam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BRICS zirvesinde Endonezya ve Vietnam'dan gelişmekte olan ülkelere destek çağrısı - Son Dakika

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