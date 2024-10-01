Bridgestone Olimpiyat Sponsorluk Sözleşmesini Yenilemiyor - Son Dakika
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Bridgestone Olimpiyat Sponsorluk Sözleşmesini Yenilemiyor

Bridgestone, IOC ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı, motor sporlarına odaklanacak.

01.10.2024 15:48
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Bridgestone, olimpiyat ve paralimpik oyunları ana sponsorluğu sözleşmesini yenilememe kararı aldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Bridgestone'un, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile üst düzey sponsorluk anlaşmasını sonlandıracağı belirtildi.

Kararın, kurumsal marka stratejisinin değerlendirilmesi sonrası alındığı kaydedilen açıklamada, yıl sonundan itibaren olimpiyat ve paralimpik ortaklığının yenilenmeyeceği aktarıldı.

Firma olarak sporun gücüne inanmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, motor sporlarına yönelik desteğe odaklanılacağı kaydedildi.

Bridgestone, IOC ile üst düzey sponsorluk anlaşmasını 2014'te imzalamıştı.

Japon firmalar çekiliyor

IOC'nin halihazırdaki 15 üst düzey sponsoru arasında Toyota, Panasonic ve Bridgestone da yer alıyor.

Daha önce Toyota ve Panasonic, IOC ile mevcut üst düzey sponsorluk anlaşmasını yenilemeyeceklerini açıklamıştı.

Böylelikle, küresel spor etkinliğinin üç büyük Japon sponsoru, IOC ile sponsorluk ilişkilerini sonlandırma kararı vermiş oldu.

Sponsorların IOC'ye dört yıllık dönemde 2 milyar dolardan fazla katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Tokyo merkezli lastik üreticisi Bridgestone'un 150 ülke ve bölgede 130 bini aşkın istihdam sağladığı biliniyor.

Kaynak: AA

Bridgestone, Ekonomi, Güncel, Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bridgestone Olimpiyat Sponsorluk Sözleşmesini Yenilemiyor - Son Dakika

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