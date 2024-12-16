İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde "yamyamlık izleri" bulundu - Son Dakika
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İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde "yamyamlık izleri" bulundu

İngiltere\'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde "yamyamlık izleri" bulundu

İngiltere'de yaklaşık 4 bin yıl önce bir saldırıda ölenlerin kemiklerinde yamyamlık yapıldığına ilişkin izler tespit edildi.

16.12.2024 11:17
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Bilim insanları, İngiltere'nin Somerset bölgesinde tahminen 4 bin yıl önce meydana gelen saldırıda, yaklaşık 37 kişinin katledilerek yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü. Saldırganlar tarafından 15 metrelik bir kuyuya atıldığı düşünülen yaklaşık 3 bin kemik parçası, arkeolog ekibi tarafından analiz edildi. Saldırıyı Bronz Çağı'nda İngiltere'de tespit edilen en büyük şiddet vakası olarak kayıtlara geçiren bilim insanları, kurbanların taş aletlerle parçalandığına ve saldırganlar tarafından ritüel amacıyla yendiğine dair bulgulara rastladı. Uzmanlar, Erken Bronz Çağı İngilteresi'nde köylerin genellikle 50-100 kişiden oluştuğunu, bu yamyamlık vakasının neredeyse topluluğun tamamını yok etmiş olabileceğini belirtti.

DEHŞET VERİCİ MESAJ İLETME İSTEĞİ

Makalenin araştırmacılarından Oxford Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Rick Schulting, kurbanların yamyamlar tarafından "dehşet verici bir mesaj iletmek" veya "insanlık dışı hale getirmek amacıyla" yenilmiş olabileceğini kaydetti. Bu katliamın "intikam arzusuyla" yapılmış olabileceğini ve etkilerinin "nesiller boyunca aktarıldığını" belirten Schulting, "Eğer bu izleri hayvan kemiklerinde görseydik, onların kesinlikle kasaplık işlemlerden geçtiğini söylerdik." ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, kemik parçalarının hayvan kalıntılarıyla birlikte bulunmasının, söz konusu dönemde yeterli yiyecek olduğunu ve saldırganların kurbanları "açlık nedeniyle yemediğini" gösterdiğini bildirdi.

BRONZ ÇAĞINA AİT İLK BELGELENMİŞ YAMYAMLIK VAKASI

Bu, Bronz Çağı'na ait ilk belgelenmiş yamyamlık vakası olarak kayıtlara geçti. Kurbanların kemik kalıntıları ilk olarak 1970'lerde mağaracılar tarafından Mendip Tepeleri'ndeki Charterhouse Warren mağaralarında bulunmuştu. Makale, Antiquity dergisinde yayımlandı.

Din, tapınma ve büyü gibi amaçlarla insan eti yenmesine yamyamlık deniyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yamyamlık, İngiltere, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde 'yamyamlık izleri' bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat senel:
    desenize yavaş yavaş geri özlerine donuyolar 4 1 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Sanki günümüzde bu yamyamlar mevcut değilmiş gibi bir haber yapmışsın muhterem, hiç mi dünyadan bir haberin yok !!! 3 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bilimin dayandığı veriler ile dinler çakışıyor, dine göre insanlık 6 bin yıl öncesinde var olmuş, ancak insan soyu daha eskilere dayandığını gösteren bilimsel araştırmalar var. Adem ile Hava 500 bin yıl önce mi yaratıldı yoksa 6 bin yıl önce mi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde "yamyamlık izleri" bulundu - Son Dakika
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