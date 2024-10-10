Brown Üniversitesi'nden Filistin Destekçilerine Red - Son Dakika
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Brown Üniversitesi'nden Filistin Destekçilerine Red

Brown Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin İsrail bağlantılı şirketlerle ilişkileri kesme talebini reddetti.

10.10.2024 15:50
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ABD'deki Brown Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin, okulun "İsrail ile bağlantılı şirketlerle ticari ilişkileri kesmesi" talebini reddettiğini bildirdi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Brown Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson, Filistin destekçisi öğrencilerin, "İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kolaylaştırmakla" suçladığı 10 şirketle okulun ticari ilişkilerini kesmesi talebine ilişkin açıklama yaptı.

Paxson, Üniversite Yönetim Kurulu'nca oylanan bu talebin, bu şirketlere "doğrudan yatırım bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Üniversitenin "bu şirketlerle olan düşük ve dolaylı mali ilişkisi göz önüne alındığında, sosyal zarardan doğrudan sorumlu olamayacağını" öne süren Paxson, ayrıca, "Brown'ın misyonu bilgiyi muhafaza etmektir. Küresel çatışmaları yargılamak ya da çözmek değildir." ifadesini kullandı.

Üniversitenin "Ateşkes için Yahudiler" topluluğu üyesi Rafi Ash, söz konusu kararı "üniversitenin ahlaki başarısızlığı" olarak değerlendirerek, "Yönetim kurulu, bu soykırımda suç ortağı olarak kalmayı oylamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Brown Üniversitesi'ndeki protestolar

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde nisan ortasında başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, Brown Üniversitesi'nde de gerçekleşmişti.

Brown Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson'un mezuniyet konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından kesilmişti.

Üniversitenin mezunları tarafından organize edilen gösteride, İsrail ile bağlantılı şirketlerle ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısı yapılmıştı.

Brown Üniversitesinin 2 binden fazla mezunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını finanse eden şirketlerle ilişkilerini kesene kadar üniversiteye bağış yapmayacağını bildirmişti.

Paxson, üniversite web sitesinde 30 Nisan'da yayımlanan mektubuyla, üniversite yönetiminin ve okulda Filistin'e destek için gösteri düzenleyen öğrenci grubunun, anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, Eğitim, Güncel, İsrail, Son Dakika

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