Brown Üniversitesi, Trump'la Araştırma Fonları Anlaşması İmzaladı

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi, araştırma fonlarının yeniden sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Brown Üniversitesi'nin resmi sayfasından, yönetimle fonların yeniden sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığına dair bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, halihazırdaki araştırma hibelerinin yanı sıra gelecekte de alınabilecek desteğe imkan sağladığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, anlaşma kapsamında üniversitenin Rhode Island'daki işgücü geliştirme kuruluşlarına 10 yıl içinde 50 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Columbia Üniversitesi de 24 Temmuz'da, "Yahudi öğrencileri koruyamadığı" suçlamalarını kabul ederek, Trump yönetimine 200 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Nisan ayında Donald Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadelede eksiklik gösterdiği" gerekçesiyle Brown Üniversitesine verilen 510 milyon dolarlık desteği durdurmayı planladığı öne sürülmüştü.

Brown Üniversitesi, ABD Eğitim Bakanlığı tarafından "antisemitik taciz ve ayrımcılıkla ilgili" iddia edilen ihlaller nedeniyle soruşturulan 50'den fazla okuldan biri olarak biliniyor.

Federal fonu dondurma tehdidi

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD Eğitim Bakanlığı ise 29 Temmuz'da, Duke Üniversitesine ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Duke Law Journal" adlı hukuk dergisine "daha az temsil edilen" ırk ve etnik kökenden kişilere avantaj sağlayarak "ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.