Brüksel\'de 30 Ağustos resepsiyonu

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile Askeri Ataşe Albay Ramazan Türkmen ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona, Türkiye'nin NATO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

Resepsiyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) gemi kazası sonucu hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için saygı duruşuyla başladı. Ardından İstiklal Marşı ve Belçika'nın milli marşı okundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj katılımcılara aktarıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Tantekin, 30 Ağustos zaferinin bağımsızlık, onur ve egemenlik mücadelelerinde dünya genelindeki milletlere ilham kaynağı olmuş bir zafer olduğunu belirtti.

Tantekin, Ankara'nın bölgesel ve küresel güvenlikle müreffeh ve ortak geleceğe katkıda bulunmaya devam ettiğini kaydederek, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en önemli bölgeleriyle benzersiz bağlantı imkanı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO müttefiki ve AB'ye aday ülke olduğunu, dolayısıyla Avrupa-Atlantik coğrafyasıyla sıkı bağlara sahip olduğunu ifade eden Tantekin, "Geçen ay Ankara'da, İttifak'ın en tarihi zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk." dedi.

Tantekin, Türkiye'nin aynı zamanda Afrika ve Latin Amerika dahil Batı dünyasının ötesinde de köklü ve anlamlı ortaklıkları sürdürdüğünü kaydederek, "Bu birleşim, Türkiye'nin farklı bölgeleri, bakış açılarını ve ortaklıkları birbirine bağlamasına olanak tanımaktadır." diye konuştu.

Türkiye-Belçika ikili ilişkilerine de değinen Tantekin, ilişkilerde yakalanan ivmeden memnun olunduğunu, ilişkileri daha da ileriye taşımanın hedeflendiğini belirterek mayısta gerçekleşen Belçika Ekonomik Misyonu'nun büyük başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Büyükelçi, konuşmasının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna bedel ödeyen tüm gazi ve şehitleri minnetle andı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Ramazan Türkmen de konuşmasında, 30 Ağustos zaferinin Cumhuriyetin kuruluşuna zemin hazırladığını belirterek, "Milletimizin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığını açıkça ortaya koyan bu zafer, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize ilham vermeye ve güç katmaya devam etmiştir." dedi.

Türkmen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en güçlü, aktif ve saygın askeri güçlerinden olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel hazırlanan video sunuldu.

Çok sayıda yabancı misyonun katıldığı resepsiyonda davetlilere, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.