Brüksel'de Audi İşçileri İçin Gösteri

BRÜKSEL, 18 Eylül (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir meydanda bir araya gelen protestocular, 16 Eylül 2024.
Brüksel'de binlerce kişi, kapanması planlanan Audi fabrikasındaki işçilere destek olmak ve sanayideki istihdamın korunması çağrısında bulunmak üzere Pazartesi günü sokaklara döküldü.
Polisin verdiği bilgilere göre, başkentteki protestolara 5.500 kişi katıldı. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)
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